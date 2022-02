Alexander Bolshunov domina lo skiathlon maschile. Un'azione poderosa quella del russo, caduto in avvio, ma bravo a portarsi in testa sin dai primi chilometri. Sul podio con lui il connazionale Denis Spitsov e il finlandese Iivo Niskanen. Delusi i norvegesi: malissimo uno dei favoriti, Johannes Klaebo (27esimo), quarto Holund. Grande prova dell'azzurro Francesco De Fabiani, che in questa disciplina non congeniale (lo skiathlon non é la sua specialitá) chiude con un ottimo ottavo posto. Dopo la gara inauguale femminile che ha visto il trionfo di Therese Johaug domina lo skiathlon maschile. Un'azione poderosa quella del russo, caduto in avvio, ma bravo a portarsi in testa sin dai primi chilometri. Sul podio con lui il connazionalee il finlandese. Delusi i norvegesi: malissimo uno dei favoriti, Johannes Klaebo (27esimo), quarto Holund. Grande prova dell'azzurroche in questa disciplina non congeniale (lo skiathlon non é la sua specialitá) chiude con un ottimo ottavo posto.

Ottima 30 km di De Fabiani, è ottavo: rivivi il suo arrivo

Ad

Pechino 2022 Ottima 30 km di De Fabiani, è ottavo: rivivi il suo arrivo UN' ORA FA

Una gara che Bolshunov ha dominato sin dall'inizio, nonostante una caduta proprio dopo pochi minuti. Il russo ha preso il comando in compagnia del finlandese Iivo Niskanen, imponendo un ritmo folle giá nella prima parte a tecnica classica. I due hanno fatto il vuoto nei primi 15 chilometri, staccando tutti gli altri favoriti, da Holund a Denis Spitsov, fino a Johannes Klaebo, che non é mai stato con i primi. Nella seconda parte a tecnica libera invece Bolshunov ha staccato Niskanen, che é stato rimontato anche da Spitsov. Posizioni del podio cristallizzatesi col passare dei chilometri. Holund ha chiuso quarto, il nostro Francesco De Fabiani, rimasto sempre nel gruppetto che inseguiva, ha terminato all'ottavo posto. Un ottimo risultato per lui, considerando che lo skiathlon non é certamente la sua specialitá.

Bolshunov dominante nello skiathlon, avversari dispersi

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 6 FEBBRAIO

Il programma dei Giochi Olimpici Invernali di domenica 6 febbraio: Dominik Paris, ma anche Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia difendono i colori dell'Italia nella discesa libera maschile. Spazio anche a skiathlon uomini e slittino uomini, con Dominik Fischnaller possibile protagonista.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport explainer: alla scoperta dello sci di fondo

Pechino 2022 Bolshunov dominante nello skiathlon, avversari dispersi UN' ORA FA