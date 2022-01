positive al Covid; stiamo parlando di Heidi Weng e Anne Kjersti Kalva. Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono ormai alle porte: sono stati stabiliti gli atleti che vi parteciperanno, salvo sorprese che possono arrivare da infortuni o, di questi tempi, positività al Covid-19. La notizia delle ultime ore è proprio sulla scia di quanto affermato: due fondiste norvegesi, convocate dalla propria Nazionale per far parte del team olimpico, sono risultate; stiamo parlando di

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento la loro partecipazione ai Giochi Olimpici è inevitabilmente incerta, come affermato dallo stesso CT norvegese Espen Bjervig: infatti, tutto dipenderà dalla data in cui le atlete si saranno negativizzate.

Ad

Sport explainer: alla scoperta dello sci di fondo

Pechino 2022 Sport Explainer: alla scoperta del bob 14/01/2022 A 17:45

Il successivo spostamento in Cina per raggiungere Pechino di certo non aiuta in quanto a tempestività, e la speranza di Weng e Kalva è di risultare quanto prima negative al tampone. In ottica gare e medaglie, per la Norvegia sarebbe una grave assenza soprattutto quella di Heidi Weng, che aveva iniziato in maniera eccellente il 2022 nella Coppa del Mondo disci di fondo, con il terzo posto complessivo nel Tour de Ski 2022 e, precedentemente, la vittoria nella 10 km Mass Start in Val di Fiemme.

Artina: "Una persona normale non può farcela, ma Goggia..."

Pechino 2022 Sport explainer: alla scoperta dello sci di fondo 14/01/2022 A 17:07