Sci di Fondo

Ricordate Adrian Solano? 4 anni fa scoprivamo il fondista più improbabile di sempre

Lahti 2017: il venezuelano Adrián Solano voleva fare tappa in Svezia per imparare a sciare, ma la burocrazia glielo impedì. Così mise ai piedi gli sci, per la prima volta, solo in gara. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, diventando virale. Solano però ha continuato con la sua "carriera" e punta dritto verso i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022.

00:02:36, 7 Visualizzazioni, 34 minuti fa