Sci di Fondo

Sci di fondo, Coppa del Mondo 2021/2022 - Pellegrino cade ed è fuori ai quarti nella sprint di Ruka

RUKA - Esordio amaro per Federico Pellegrino in Coppa del Mondo di sci di fondo. Nella sua batteria dei quarti di finale l'azzurro cerca di sorpassare Hakola, davanti a lui più lento, ma non fa in tempo a cambiare binario che si scrocia con il finlandese. Entrambi vanno a terra e vengono eliminati. Per Pellegrino 29° posto finale

00:00:34, 43 minuti fa