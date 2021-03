Therese Johaug domina la 30 km femminile a tecnica classica con partenza in lineaai Mondiali di sci di fondo e si conferma campionessa iridata (quarto oro nella rassegna): la norvegese precede la connazionale Heidi Weng, la quale nella lotta per la seconda piazza è brava a precedere le svedesi Frida Karlsson, bronzo, ed Ebba Andersson, quarta. Va ricordato che non c’erano italiane in gara dopo il ritorno in Italia della Nazionale causa Covid.

Come nelle previsioni Johaug parte subito forte e sin dai primi chilometri si intuisce che la norvegese non intende lasciare nulla alle avversarie: dopo il primo giro (in tutto saranno 5 da 6 km) è già sola in testa, ed alle sue spalle il gruppo, allungatissimo, passa a 16″6. Già nel secondo giro, però, il divario aumenta ed ai 12 km Johaug vanta 1’05″9 sul gruppetto di cinque atlete che sembra potersi giocare le restanti due medaglie, che conta la norvegese Heidi Weng, le svedesi Ebba Andersson e Frida Karlsson, la tedesca Katharina Hennig e l’austriaca Teresa Stadlober.

Mondiali Al traguardo da sola: Johaug oro nella gara più dura

Dopo 18 km il dominio di Johaug è palese, con la norvegese che vanta 1’49″7 sul gruppetto inseguitore, dal quale si sfila la tedesca Hennig, la quale va in crisi dopo aver superato metà gara. Prova ad avvantaggiarsi l’austriaca Stadlober, sfruttando una caduta delle due svedesi che alla fine tirano giù anche Weng, ma col passare dei minuti le tre ritornano sull’austriaca, ripresa proprio all’inizio dell’ultimo giro.

All’arrivo la norvegese Therese Johaug conferma oro e titolo in 1:24’56″3, con 2’34″2 sulla connazionale Heidi Weng, che batte in volata le svedesi Frida Karlsson, terza a 2’34″8, ed Ebba Andersson, quarta a 2’36″3. L’austriaca Teresa Stadlober paga nel finale ed è quinta a 2’46″6. Oltre i 3’30” di ritardo tutte le altre atlete.

