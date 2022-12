La 10 km femminile con partenze ad intervalli in tecnica classica disputata a Beitostolen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, registra il successo della finlandese Kerttu Niskanen davanti alla norvegese Anne Kjersti Kalvaa ed alla svedese Frida Karlsson. In casa Italia vanno a punti Caterina Ganz, 13ma, Anna Comarella, 27ma, e Martina di Centa, 44ma.

Con una seconda parte di gara in crescendo, la finlandese Kerttu Niskanen si impone in 26’56″3, precedendo la norvegese Anne Kjersti Kalvaa, seconda a 12″7, e la svedese Frida Karlsson, terza a 16″5. Più attardata la tedesca Katharina Hennig, quarta a 23″0, mentre chiude la top 5 l’altra finlandese Johanna Matintalo, quinta a 31″0.

Sesta piazza per la statunitense Jessie Diggins, che chiude in calando nel finale con un ritardo di 33″8, mentre è settima la norvegese Tiril Udnes Weng, che rafforza il pettorale giallo di leader della generale, a 38″2. Ottava la statunitense Rosie Brennan a 39″8, nona la tedesca Victoria Carl a 40″7, decima la finlandese Jasmi Joensuu a 48″6.

In casa Italia ottima prova di Caterina Ganz, che chiude 13ma a 1’10″9, ma vanno a punti anche Anna Comarella, 27ma a 1’48″2, e Martina di Centa, 44ma a 3’01″3.

