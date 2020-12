Lo sci di fondo nel fine settimana che si chiude oggi, domenica 13 dicembre, ha visto concludersi la seconda tappa della Coppa del Mondo femminile 2020-2021 in Svizzera: a Davos si è tenuta la prosecuzione della stagione dopo il consueto minitour inaugurale andato in scena a fine novembre in quel di Ruka, in Finlandia.