Il segno è sempre quello, e arriva da terre che da Ruka non distano troppo. L‘esordio della Coppa del Mondo maschile, con le qualificazioni della sprint a tecnica classica, vede ancora una volta Johannes Hoesflot Klaebo sul ponte di comando: sua la leadership sui primi 1400 metri dell’annata con il tempo di 2’33″32. Il norvegese, che quest’anno cercherà di riprendersi la Coppa del Mondo assoluta, precede di 1″62 il connazionale Erik Valnes e di 3″70 il finlandese Joni Maeki, bravo a issarsi tanto in alto partendo con il 25. A 7 decimi da Maeki c’è l’altro norvegese Haavard Solaas Taugboel, che precede il russo Alexander Bolshunov (+4″17), detentore della Sfera di Cristallo e leader a metà percorso per un decimo su Klaebo, e Federico Pellegrino. Il poliziotto di Nus conclude sesto in 2’37″74: si tratta di una buona prestazione, che fa ben sperare per quel che accadrà nel giro di poche ore.