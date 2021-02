Dalla Russia arriva una notizia che potrebbe cambiare le sorti della Coppa del Mondo di sprint. Ad Ulricehamn, nella prossima tappa, non ci sarà Alexander Bolshunov, così come riferito dal suo tecnico Yuri Borodavko che ha presentato il prossimo week end in Svezia spiegando le ambizioni di Gleb Retivykh e Sergei Ustiugov. Bolshunov, infatti, starebbe preparando i Mondiali di Oberstdorf (23 febbraio-7 marzo) e, avendo già in mano la Coppa del Mondo generale, non vuole rischiare preferendo pensare già all'obiettivo grosso del 2021.