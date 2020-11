Inizio col botto per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di fondo. Johannes Klaebo, per la prima volta da due anni a questa parte, non vince una gara sprint. A sorprenderlo è il connazionale Erik Valnes, che nell’accelerazione sotto le luci artificiali di Ruka, sulla salita, riesce a beffare il suo più illustre compagno di squadra, resistendogli poi nel finale. Klaebo non perdeva una finale sprint da Ruka 2018, anche allora in tecnica classica (senza considerare la successiva Lillehammer, quando uscì in semifinale e vinse Federico Pellegrino). Per Valnes, secondo nell’ultima Coppa del Mondo sprint, si tratta anche della prima, storica vittoria in Coppa del Mondo, e per iniziare lo ha fatto senza dubbio col botto, dopo cinque precedenti podi nelle due stagioni scorse.