Un'ottima notizia per Federico Pellegrino, proprio nel giorno in cui vengono inaugurati i Mondiali di Oberstdorf: il poliziotto di Nus ha già in tasca la Coppa di specialità Sprint! Infatti alla vigilia del Mondiale, la FIS ha comunicato che le finale in programma a Lillehammer non verranno recuperate: a questo punto la Coppa del Mondo di sci di fondo si concluderà con la tappa di Engadin del 13 e 14 marzo, dove si svolgeranno una 10/15 km in classico ed un inseguimento in skating da 50 km.