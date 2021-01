Pomeriggio felice, quello di Federico Pellegrino dopo la vittoria nella sprint a tecnica libera della Val Mustair, evento inaugurale del Tour de Ski 2021. Il poliziotto di Nus si è lasciato alle spalle il russo Alexander Bolshunov, allo stato attuale delle cose suo principale rivale nella corsa alla Coppa del Mondo di specialità (44 i punti che li dividono).

Queste le parole del vincitore di oggi al sito della FISI: “Ho sfruttato quarti di finale e semifinale per mettere a puntino la tattica migliore. Volevo evitare di rimanere chiuso nella morsa di russi e francesi. Ho visto che c’erano le condizioni per arrivare alla volata conclusiva davanti a tutti e rimanere davanti. La neve era lentissima, inoltre si è messo a nevicare durante le qualificazioni, e ciò ha ulteriormente rallentato la scorrevolezza degli sci. In finale ho cercato di controllare un minimo le code, sono arrivato bene a scollinare e poi mi sono accorto che dietro faticavano a starmi attaccati, così ho messo da parte qualche mero di vantaggio che è stato facile controllare“.

"Spero di aver regalato un sorriso e un po' di speranza agli italiani"

E poi un pensiero legato al Natale particolare di quest’anno:

"A causa del lockdown tanti italiani hanno passato delle feste natalizie diverse dal solito, spero con questa bella gara di avere regalato un sorriso a tutti noi nella speranza che il 2021 ci regali momenti più spensierati e gioiosi. Oggi non ero così convinto dei miei mezzi come lo ero a Davos e Dresda, avevo caricato un po’ gli allenamenti degli ultimi dieci giorni per arrivare bello carico al tour, nell’ultima settimana ho sciato solamente in classico. Pure la forza pregara della vigilia è cambiata, man mano che sono andati avanti i turni però le certezze sono tornate. Sabato nella 15 km in tecnica classica l’obiettivo è quello di soffrire col sorriso, è ciò che al momento desidero".

Per Pellegrino la prossima sprint sarà quella del 9 gennaio, in tecnica classica, corrispondente alla penultima tappa del Tour de Ski, che si svolgerà in Val di Fiemme proprio prima della scalata del Cermis.

