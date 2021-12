La 10 km femminile con partenze ad intervalli in tecnica libera disputata a Lillehammer, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, premia la svedese Frida Karlsson, che torna leader della generale, la quale beffa la norvegese Therese Johaug. L’unica azzurra ad essere andata a punti è Caterina Ganz, 29ma al traguardo.

Già dopo un quarto di gara (2.4 km) è chiaro il tema saliente, ovvero la sfida a due tra la norvegese Therese Johaug e la svedese Frida Karlsson, con quest’ultima che punta a riappropriarsi della testa della classifica generale: la norvegese passa davanti per appena 0″4. In casa Italia la migliore è Caterina Ganz, 18ma a 14″7.

Dopo 4.6 km la norvegese riesce ad aumentare il proprio margine a 1″9, mentre si amplia il margine su tutte le altre contendenti, con la russa Tatiana Sorina terza a 5″5. Arretra leggermente Caterina Ganz, in 20ma posizione a 37″3, unica azzurra tra le 30.

Ai 7.4 km continua il duello serrato tra le due uniche pretendenti al successo, con Johaug che mantiene soltanto 0″6 di margine su Karlsson, mentre si infiamma la lotta per il terzo posto con la statunitense Rosie Brennan, la norvegese Helene Marie Fossesholm e la russa Tatiana Sorina racchiuse in 0″8. Ganz scivola in 25ma posizione a 57″9.

Al traguardo si concretizza il sorpasso: la svedese Frida Karlsson chiude in 26’58″4 e beffa per appena 0″3 la norvegese Therese Johaug. Il gradino più basso del podio è della statunitense Rosie Brennan, terza a 11″3, grazie ad un ultimo tratto di gara sul livello delle prime due.

In casa Italia la migliore è Caterina Ganz, che va a punti classificandosi 29ma a 1’33″9. Gara anonima e costantemente nelle retrovie per Elisa Brocard, 41ma a 1’49″9, Martina Di Centa, 57ma a 2’38″9, e Greta Laurent, 58ma a 2’40″8. Completano la prova 66 delle 67 atlete partite.

