Johannes Høsflot Klæbo, fuoriclasse norvegese dello sci di fondo nel cui palmares figurano tre ori olimpici, tre Mondiali, due Coppe del Mondo e quattro Coppe del Mondo di sprint, ha firmato un ricco contratto di sponsorizzazione con Uno-X, catena di pompe di benzina attiva in Norvegia e in Danimarca. Uno-X, però, è sponsor anche del sodalizio ciclistico Uno-X Norwegian Development Team. La squadra in questione, nata come team di sviluppo, da questa stagione è entrata a far parte della categoria professional.

Secondo quanto riporta il sito del team, la collaborazione tra Klæbo e Uno-X prevede anche che il fenomenale fondista entri a far parte della squadra ciclistica. Solo per allenarsi, però, come specifica proprio Johannes nei sui canali social, tranquillizzando gli appassionati di sci di fondo che temevano un addio del campione. Il contratto che legherà Klæbo e Uno-X, però, durerà almeno cinque anni e, allora, anche i fan delle due ruote, sotto sotto, possono covare il sogno di vedere, un giorno, il fuoriclasse norvegese cimentarsi nel ciclismo.

Nella storia gli esempi di atleti capaci di fare ciclismo e un altro sport ad alti livelli si sprecano. Basti pensare a Remco Evenepoel, il quale ha giocato a calcio ad altissimi livelli nelle categorie giovanili e, ora, è uno dei giovani più quotati del mondo del pedale. O a Primoz Roglic, che può vantare, nel suo palmares, un Mondiale juniores nel salto con gli sci e una Vuelta. E se dobbiamo parlare di atleti che, prima di Klæbo, si sono cimentati sia nel fondo che nel ciclismo, viene automatico citare Maria Canins, cannibale sul suolo nazionale con gli sci ai piedi e, successsivamente, vincitrice di Giro e Tour femminili.

