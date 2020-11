Johannes Klaebo lancia subito il suo grido di battaglia , evidentemente con sete di vendetta (sportivamente parlando) dopo la sprint di ieri, e va a vincere con pieno merito la 15 km di Ruka a tecnica classica con partenza a intervalli. Il norvegese conquista in questo modo la sua vittoria numero 38 in Coppa del Mondo, dopo aver guidato dall’inizio alla fine in terra finlandese, mostrando una gran forma che gli tornerà ben più che utile nell’inseguimento a tecnica libera di domani. Il suo tempo: 34’04″6.

Al secondo posto c’è un russo, ma non è il suo rivale di Coppa del Mondo Alexander Bolshunov, che finisce 3° a 18″, bensì Alexey Chervotkin, che lo precede di 2″8 ed è dunque a 15″2 da Klaebo, andando così a prendere il primo podio in carriera a livello individuale. Nei primi cinque anche il norvegese Emil Iversen, calato alla distanza e con 19″8 dal suo illustre connazionale, e il padrone di casa Iivo Niskanen, che chiude a 21″7. Sesto posto, in ottima maniera, per il britannico Andrew Musgrave, a 32″8; completano la top ten i russi Ilia Semikov, Evgeniy Belov e Ilia Poroshkin, rispettivamente con un ritardo di 33″2, 37″7 e 42″3, e il norvegese Hans Christer Holund (+47″2).