Ed è proprio una svedese, Frida Karlsson , che finisce a contatto con Johaug nei chilometri iniziali: per entrambe caduta inevitabile. Provano ad approfittarne Ebba Andersson e la russa Tatiana Sorina , ma i loro sogni non durano che pochi chilometri, giusto il tempo di permettere alla campionessa in carica di riprenderle, mentre Karlsson decide di andare con il proprio ritmo.

Dietro la battaglia si fa incandescente, con Karlsson che stacca Sorina, non più in grado di reggere il ritmo, e va a prendere Andersson, mentre da dietro risale Teresa Stadlober: l’austriaca si prende il quarto posto e non lo molla (quasi) più, se non per una gran rimonta dell’altra svedese Charlotte Kalla. I due sprint per l’argento e per il posto ai piedi del podio vanno rispettivamente a Karlsson (a 30″ da Johaug e con due decimi su Andersson) e a Stadlober (+1’11″4, 7 decimi in meno rispetto a Kalla).