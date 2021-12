Si chiude con un autentico trionfo norvegese la 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli di Lillehammer. Sono ben sette, infatti, i padroni di casa ai primi dieci posti nella città che fu olimpica nel 1994. E anche il podio è tutto patrio, con Simen Hegstad Krueger, Hans Christer Holund e Martin Loewstroem Nyenget a occuparlo. 32’26″2 per il bicampione a cinque cerchi del 2018, che supera Holund dopo un lungo duello cominciato dopo metà gara e finito con 1″6 di divario. Nyenget chiude in rimonta, a 17″5, negando il podio sia al russo Alexey Chervotkin (+21″) che al ceco Michal Novak (+21″1), leader per un paio di chilometri dal 4.6 a poco dopo il 6.1.

Solo Norvegia dal sesto al nono posto, con Didrik Toenseth (+27″2), Harald Oestberg Amundsen (+27″9), Haavard Moseby (+29″9) e Sjur Roethe (+31″2). A evitare ulteriori inserimenti ci pensa un costante Maurice Manificat: 10° posto per il francese a 35″5 da Krueger.

I due grandi duellanti, di fatto, incidono diversamente. Mai reale protagonista Johannes Klaebo, 12° a 39 secondi, mentre cede di schianto Alexander Bolshunov dopo una folgorante prima metà di gara che lo porta in testa ai 7400 metri. Di lì in avanti è solo calo fino ai 44″3 rimediati alla fine, con 14° posto annesso.

Degli italiani, in sostanza, nemmeno l’ombra. Francesco De Fabiani resta con i primi 15, in termini di tempi, per 4 km, poi crolla e finisce 43° a 1’52″5 dal vincitore. 45° a 1’58″4 Stefano Gardener, infine 59° Paolo Ventura a 2’33″3.

