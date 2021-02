Ad Ulricehamn, in Svezia, si è appena conclusa la team sprint femminile in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: successo della Slovenia di Eva Urevc ed Anamarija Lampic, che brucia in volata Svezia I di Maja Dahlqvist e Linn Svahn, seconda, e la Svizzera di Laurien van der Graaff e Nadine Faehndrich, terza. L’Italia di Greta Laurent e Lucia Scardoni era uscita al mattino in semifinale.