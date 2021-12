Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani concludono al quarto posto la team sprint a tecnica libera di Dresda, in Germania. A trionfare è la Norvegia, che fa doppietta al primo e secondo posto in 14’19″34 (Norvegia I, Sindre Bjoernestad Skar e Haavard Solaas Taugboel) e 14’19″76 (Norvegia II, Thomas Helland Larsen ed Even Northug), in una gara molto lottata, ma sempre o quasi condotta. Terza Russia I a 62 centesimi con Alexander Bolshunov e Gleb Retivykh: il primo riesce spesso a dare battaglia, ma per il secondo, contro la potenza di fuoco norvegese, c’è poco da fare. Azzurri quarti a 78 centesimi con vano sprint di Pellegrino.

Per Skar e Taugboel si tratta del primo successo insieme, ma l’uno aveva già vinto altre due volte a squadre, sempre insieme ad Erik Valnes, mentre l’altro aveva colto un ulteriore podio a Planica, nel 2019, con Gjoeran Tefre.

Gara come al solito particolarmente lottata e senza reali crismi di certezze, quella odierna: di fatto si decide tutto negli ultimi giri, con De Fabiani che riesce a stare attaccato al treno del podio e a Francia I, che poi chiude quinta a 1″21 con Richard Jouve e Lucas Chanavat. Quasi fino alla fine nel gruppo di testa anche la Gran Bretagna, che poi chiude a 3″84 con James Clugnet e Andrew Young.

A completare il novero dei finalisti, nettamente staccati, ci sono Svizzera (+10″77, Jovian Hediger e Valerio Grond), Francia II (+10″92, Arnaud Chautemps e Renaud Jay), USA I (+11″36, Kevin Bolger e James Clinton Schoonmaker) e infine Svezia I (+11″93, Johann Haeggstroem e Marcus Grate).

Resterà questa, allo stato attuale delle cose, l’unica team sprint del calendario sia maschile che femminile in senso stretto. Il 13 marzo 2022, infatti, a Falun ci sarà una doppia gara mista a squadre: prima una 4×5 e poi una team sprint.

La gara femminile registra la vittoria di Svezia I con Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, che dopo la doppietta di ieri nella gara individuale oggi salgono assieme sul gradino più alto del podio.

Le svedesi vincono in 15’45″81, battendo di 1″11 USA I di Jessie Diggins e Julia Kern, che chiude al secondo posto dopo aver bruciato in volata Slovenia I di Eva Urevc ed Anamarija Lampic, che conquista così il gradino più basso del podio con un distacco di 1″21.

Così le altre posizioni nella finale a dieci: quarta Finlandia I, quinta Russia I, sesta Norvegia I, settima Svezia II, ottava la Francia, nona Germania II, decima Norvegia II. Nelle semifinali del mattino era stata eliminata l’Italia di Greta Laurent e Nicole Monsorno, settima nella seconda serie.

