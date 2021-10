Uno dei volti più noti degli sport invernali azzurri è certamente Federico Pellegrino: il campione di sci di fondo è intervenuto in uno dei workshop che si sono tenuti al Festival dello Sport di Trento. Sul piatto il passato, il presente e il futuro della sua disciplina.

La motivazione

"Assumersi la responsabilità delle proprie scelte è qualcosa che mi hanno insegnato sin da ragazzo, e finora ha pagato. Sono super motivato, abbiamo cambiato i carichi di lavoro e quello che sto facendo mi sta dando tante soddisfazioni

Fatica positiva

"A me piace fare fatica, non è un peso. Spesso la fatica è vista come qualcosa di negativo, qualcosa che fa paura, invece è esattamente l’opposto, perché quando vedi i risultati ti fa godere. Ricordo che agli inizi parlando con un veterano mi disse che gli italiani non vincevano nulla prima dei 30 anni. E a me questa cosa non è mai piaciuta, così ci ho creduto ancora di più. E siccome ho appena compiuto 31 anni, adesso, inizierò a vincere davvero"

Le difficoltà

"A me piace pensare che nelle difficoltà molti atleti inciampano. Ed è lì che salta fuori Pellegrino"

