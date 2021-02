Si è completata la finale femminile della sprint in tecnica libera di Ulricehamn, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: doppietta delle padrone di casa con Maja Dahlqvist davanti a Johanna Hagstroem, mentre è giunta terza la statunitense Jessie Diggins, che ha rafforzato il primato nella generale. L’unica azzurra che aveva passato le qualificazioni del mattino, Greta Laurent, si è classificata 29ma assoluta.