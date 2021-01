Lo sci di fondo ha visto chiudersi la seconda tappa al femminile del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, in Italia, a Dobbiaco: si è appena conclusa la quinta gara della manifestazione, la 10 km pursuit in tecnica classica. Nella prova odierna, in cui si partiva con i distacchi accumulati ieri nella 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli, si impone la russa Yulia Stupak, la quale chiude in 29’24″7 e batte allo sprint la svedese Ebba Andersson, seconda a 0″7, mentre è terza la statunitense Jessie Diggins, beffata per 0″8.