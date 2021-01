Lo sci di fondo ha visto andare in porto la terza prova maschile del Tour de Ski : per gli uomini si è conclusa la prima tappa in Svizzera, a Val Müstair , con la 15 km pursuit in tecnica libera . La mass start di ieri aveva dato una chiara conformazione alla classifica della competizione: oggi è andato in scena un nuovo assolo del russo Alexander Bolshunov , che ha chiuso in 32’11″1, con un vantaggio di 53″7 sul primo degli inseguitori, il connazionale Artem Maltsev . Terza piazza per il transalpino Maurice Manificat, staccato di 1’07″0. In casa Italia Federico Pellegrino chiude ottavo a 2’08″3, mentre Francesco De Fabiani è 16° a 2’54″2. Fuori dai 30 gli altri azzurri: 33° Giandomenico Salvadori a 4’06″1, 35° Paolo Ventura a 4’09″5, 42° Mirco Bertolina a 4’49″2, 50° Davide Graz a 5’52″4.

Inizia in maniera tranquilla Bolshunov, mentre dietro l’elvetico Dario Cologna va subito a riprendere Maltsev. Alle loro spalle invece Pellegrino si fa subito riprendere dagli atleti partiti immediatamente dopo di lui, per rimanere a lungo nel gruppo che si gioca la sesta piazza. De Fabiani invece lotta per la top 20 trainando un gruppone che diviene sempre più numeroso col passare dei chilometri. A metà gara Bolshunov ritorna a guadagnare sugli inseguitori, mentre Maltsev in salita stacca Cologna per la seconda posizione. Pellegrino passa in nona piazza a 1’52”, mentre De Fabiani è 21° a 2’36”. Gli altri azzurri non riescono a rientrare nella lotta per la trentesima posizione. Nella seconda parte di gara Maltsev recupera qualche secondo nei confronti di Bolshunov, mentre dietro Cologna paga lo sforzo iniziale e viene ripreso dagli atleti alle sue spalle, infine Pellegrino fa tandem con il francese Clement Parisse per la settima posizione. De Fabiani continua a restare in top 20 in un nugolo di atleti tra la 15ma e la 23ma posizione. Con questa situazione si entra nell’ultimo dei quattro giri da 3.75 km, con Bolshunov che va a vincere.