Sci di Fondo

Sorpresona a Ruka! Valnes brucia Klaebo nella sprint

Nella sprint inaugurale di Ruka vince sempre un norvegese ma non quello più atteso: Johannes Klaebo, che aveva conquistato le ultime 16 gare in questo format, cede in volata al compagno Valnes.

00:01:31, 45 Visualizzazioni, un' ora fa