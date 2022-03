Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022 si chiude nel segno della Svezia; Jonna Sundling e Calle Halfvarsson si aggiudicano staffetta mista sprint, chiudendo in 23’05″91 davanti a Norvegia II (Tiril Udnes Weng e Martin Loewstroem Nyenget, +10″09, secondi) e Norvegia I (Lotta Udnes Weng e Harald Oestberg Amundsen, +10″16, terzi). La gara finale disi chiude nel segno dellasi aggiudicano la vittoria di una gara dal format inedito , quale la, chiudendo indavanti a(Tiril Udnes Weng e Martin Loewstroem Nyenget, +10″09, secondi) e(Lotta Udnes Weng e Harald Oestberg Amundsen, +10″16, terzi).

Gara condotta in solitaria sin dai primi giri dalla coppia svedese padrone di casa (la gara si è infatti svolta a Falun), che ha accumulato sempre più vantaggio rispetto agli avversari: già nella sprint di venerdì Jonna Sundling aveva mostrato una superiorità disarmante, confermata quest’oggi anche grazie a un’ottima prestazione del connazionale Calle Halfvarsson.

Ad

Falun Agli Stati Uniti la prima staffetta mista, Italia 6ª 4 ORE FA

Gara inedita, così come il regolamento (sicuramente innovativo e, per certi versi, discutibile), che ha costretto più Nazioni via via a fermarsi, un’eliminazione progressiva per chi, al cambio, arrivava in ultima posizione sul traguardo; di conseguenza, solo sette nazionali hanno potuto terminare la gara. Secondo e terzo posto sono stati stabiliti al photofinish, in un duello tra le due coppie norvegesi deciso praticamente all’ultimo metro.

Ottimo quarto posto per la coppia azzurra formata da Nicole Monsorno e Federico Pellegrino: gara conclusa in 23’23″87, pagando un ritardo di 17″96 dalla coppia svedese e 7″80 dal gradino più basso del podio, occupato da Norvegia I. I due azzurri possono comunque essere soddisfatti del risultato, alle spalle di svedesi e norvegesi che hanno mostrato un passo nettamente migliore nell’arco di tutta la gara. Di seguito, le classifiche generali finali di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022.

COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2021-2022: LA CLASSIFICA GENERALE FINALE MASCHILE

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1375

2 BOLSHUNOV Alexander RUS 878

3 NISKANEN Iivo FIN 744

4 JOUVE Richard FRA 614

5 VALNES Erik NOR 559

6 TOENSETH Didrik NOR 527

7 NYENGET Martin Loewstroem NOR 501

8 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 493

9 GOLBERG Paal NOR 489

10 CHANAVAT Lucas FRA 461

11 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 459

12 PELLEGRINO Federico ITA 454

26 DE FABIANI Francesco ITA 237 59 SALVADORI Giandomenico ITA 73 91 RASTELLI Maicol ITA 26 100 VENTURA Paolo ITA 21 110 NOECKLER Dietmar ITA 16 121 MOCELLINI Simone ITA 12 123 GARDENER Stefano ITA 11 124 HELLWEGER Michael ITA 11 128 GRAZ Davide ITA 8 144 CORADAZZI Martin ITA 5

COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2021-2022: LA CLASSIFICA GENERALE FINALE FEMMINILE

1 NEPRYAEVA Natalia RUS 973

2 DIGGINS Jessie USA 793

3 ANDERSSON Ebba SWE 772

4 PARMAKOSKI Krista FIN 763

5 JOHAUG Therese NOR 735

6 WENG Heidi NOR 704

7 NISKANEN Kerttu FIN 695

8 LAMPIC Anamarija SLO 683

9 SUNDLING Jonna SWE 649

10 DAHLQVIST Maja SWE 645

35 LAURENT Greta ITA 158

36 GANZ Caterina ITA 155

75 SCARDONI Lucia ITA 24

83 BROCARD Elisa ITA 16

96 PITTIN Cristina ITA 10

101 MONSORNO Nicole ITA 6

103 COMARELLA Anna ITA 6

105 DI CENTA Martina ITA 5

Lacrime, inchini, bandiere: Johaug chiude in trionfo la carriera

Sci di Fondo Therese Johaug domina l'ultima gara, Toenseth trionfa tra gli uomini UN GIORNO FA