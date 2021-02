Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani tornano a sorridere, e in particolare il poliziotto di Nus completa la sua doppietta del weekend. Italia I, infatti, vince la team sprint a tecnica libera di Ulricehamn, in Svezia, con un assolo di alta scuola dell’argento individuale di PyeongChang 2018 sulla salita (in formato mini) finale, con la quale prende la testa e non la molla più, quasi scherzando la concorrenza. L’uscita di scena di Gleb Retivykh con Russia I nella semifinale, inoltre, gli conferisce un vantaggio di 25 punti in più in classifica per la Coppa del Mondo sprint, portandolo a 70.