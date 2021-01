Lo sci di fondo prosegue in Italia con la terza tappa del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, precisamente in Val di Fiemme: si è appena conclusa la finale della sprint femminile a tecnica classica, che ha visto la tripletta svedese con Linn Svahn prima, Maja Dahlqvist seconda ed Emma Ribom terza. Così le azzurre: 14ma Lucia Scardoni, 30ma Ilaria Debertolis.