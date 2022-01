Si conclude con la vittoria di Natalia Nepryaeva, la prima in quota Russia nella storia del Tour de Ski a livello femminile, la gara a tappe che caratterizza lo sci di fondo a cavallo tra il 2021 e il 2022. Le basta dell’accurata gestione nei 10 km con la scalata del Cermis per rendersi vittoriosa in terra italiana, mentre va alla norvegese Heidi Weng la vittoria parziale con il tempo complessivo di 35’41″2.

Una gara, questa, vissuta praticamente fin dalla metà con due soli nomi a duellare: da una parte Weng, dall’altra la svedese Ebba Andersson, costretta però a mollare nelle ultime centinaia di metri e a chiudere con sette secondi di ritardo rispetto alla sua avversaria. Chi, invece, compie una rimonta letteralmente prodigiosa è la francese Delphine Claudel, che negli ultimi due chilometri recupera posizioni su posizioni e si piazza terza a 28″5 proprio davanti a Nepryaeva, che chiude la propria fatica a 32″3 e, con ciò, determina anche il suo stesso successo finale nell’interezza.

Ad

Molto buona la performance dell’americana Sophia Laukli, che chiude quinta a 49″9, davanti alla finlandese Krista Parmakoski (+59″9). Seguono l’altra USA Novie McCabe (+1’04″4), l’ulteriore finnica Kerttu Niskanen (+1’05″3), l’austriaca Teresa Stadlober (+1’08″8) e la russa Tatiana Sorina (+1’15”).

Tour de Ski Weng conquista il Cermis, a Neprayeva il Tour de Ski 2 ORE FA

Per quel che riguarda le italiane, di quelle rimaste, 24° posto per Caterina Ganz (+2’25″4), 38° per Cristina Pittin (+4’04″1), 40° per Lucia Scardoni (+4’36″3). Questo conclude il loro Tour de Ski rispettivamente al 20°, 40° e 36° posto.

A proposito di classifica finale del Tour de Ski, Nepryaeva la vince con 1:59’38″5 di tempo complessivo, davanti ad Andersson che termina a 47″7 e a Heidi Weng (+1’07″7). Quarta e quinta chiudono Parmakoski e Niskanen, a 1’48″6 e 1’52”.

Weng conquista il Cermis, a Neprayeva il Tour de Ski

Tour de Ski Klaebo padrone anche nella 15 km! Rivivi il suo arrivo UN GIORNO FA