Questo il messaggio pubblicato anche sul sito della FIS: "A nome dell’Associazione sciistica russa, Alexander Bolshunov ed Elena Valbe esprimono le loro scuse per la reazione di Alexander contro Joni Maeki durante la staffetta maschile di Coppa del Mondo a Lahti, in Finlandia. Il risentimento non è parte dello spirito del team russo, e diamo forte valore al fair play in ogni suo aspetto. Alexander Bolshunov, quindi, si è scusato con Joni Maeki e una lettera ufficiale di scuse è stata spedita all’Associazione sciistica finlandese. Speriamo sinceramente che la dedizione e il duro lavoro degli atleti, le loro performance e la bellezza dello sci di fondo torneranno a essere oggetto di attenzione dei tanti fan in tutto il mondo".