La sprint in tecnica libera disputata a Lenzerheide, in Svizzera, valida per il Tour de Ski (e per la Coppa del Mondo) di sci di fondo, registra la vittoria della statunitense Jessie Diggins, che batte la norvegese Mathilde Myhrvold. Completa il podio la slovena Anamarija Lampic. Le tre azzurre che avevano superato le qualificazioni del mattino escono tutte ai quarti: Caterina Ganz è 20ma, Greta Laurent è 26ma, Lucia Scardoni è 28ma. La finale viene dominata dalla statunitense Jessie Diggins, terza nelle qualificazioni al mattino, che chiude in 3’00″12, battendo la norvegese Mathilde Myhrvold, seconda col pettorale numero 2, di 0″13. Terza la slovena Anamarija Lampic a 0″30, molto più staccate tutte le altre contendenti.

Diggins apre alla grande, sprint e prima leader del Tour de Ski

In semifinale la seconda serie è la più veloce e qualifica quattro atlete all’ultimo atto, così saluta la compagnia la svedese Johanna Hagstroem, quinta al mattino, che si classifica all’ottavo posto assoluto, mentre avanzano tutte le altre favorite della vigilia. Nei quarti di finale escono di scena ben quattro atlete giunte tra le prime dieci del mattino: si tratta delle svizzere Nadine Faehndrich e Laurien van der Graaff, della ceca Katerina Janatova e della transalpina Lena Quintin. Fuori anche le azzurre Caterina Ganz, Greta Laurent eLucia Scardoni.

