Un solo nome domina la sprint a tecnica libera di Lenzerheide che apre l’edizione 2021-2022 del Tour de Ski. Naturalmente, è quello di Johannes Klaebo, che dopo i segnali potenti della qualificazione fa sua anche la gara vera e propria. Sempre in controllo il norvegese, che chiude la finale con il tempo di 2’39″04 staccando in modo netto tutti i propri avversari. Per lui terza vittoria individuale in stagione, con cui arriva a quota 43 in linea generale: è anche la seconda volta in cui vince nella città svizzera.

Klaebo imbattibile! Pellegrino ci prova, ma è quinto: rivivi la sprint

Ad

Dietro Klaebo si collocano i collaborativi, ma impossibilitati a far di più, francesi Richard Jouve e Lucas Chanavat: per loro ritardo di 99 centesimi e di 1″26 rispettivamente. Proprio Chanavat contiene la rimonta dell’altro norvegese Erik Valnes (+1″49), ed è tra lui e Federico Pellegrino che si innesca una toccata nel corso della finale.

Tour de Ski Klaebo imbattibile! Pellegrino ci prova, ma è quinto: rivivi la sprint 39 MINUTI FA

L’azzurro, dopo una buona performance nel secondo quarto di finale e dopo il ripescaggio per velocità nettamente maggiore della prima semifinale (quella con Klaebo) rispetto alla seconda, chiude quinto a 1″81, mostrando sì una valida condizione, ma lasciando intendere come, fra meno di due mesi, ci sarà da lottare per il podio olimpico. Sesto a 2″01 Paal Golberg.

Pellegrino in crisi, le gambe non vanno nel finale

Anche Davide Graz si comporta bene nel suo quarto di finale: aggressivo, combattivo, è costretto però a cedere nel finale dopo aver seguito a lungo Valnes e il francese Renaud Jay. Con il tempo di 2’41″32 (5° posto di batteria) viene classificato, nel complesso, al 23° posto: per essere un ritorno ai piani che contano, è di buon livello.

Sci di Fondo Pellegrino e De Fabiani quarti nella team sprint, nelle donne vince la Svezia 19/12/2021 A 13:54