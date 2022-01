Sci di Fondo

Tour de Ski 2022, sprint maschile Oberstdorf: Klaebo leggendario, De Fabiani sesto

TOUR DE SKI - Con il facile successo della sprint in tecnica classica maschile di Oberstdorf (Germania), Johannes Hoesflot Klaebo eguaglia il record di vittorie individuali in carriera: sono 48 come il connazionale Bjoern Dahlie. Raggiunge la finale anche un Francesco De Fabiani in splendida forma, per la terza volta consecutiva nei primi sei.

00:03:11, 37 minuti fa