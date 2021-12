Sci di Fondo

Tour de Ski: Johannes Klaebo domina la 15 km tl mass start di Oberstdorf. De Fabiani ottimo 5°

SCI DI FONDO - La 15 km maschile in tecnica libera con partenza in linea disputata ad Oberstdorf, in Germania, valida per il Tour de Ski 2022 registra la vittoria del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che stacca tutti nel finale ed è primo in 32’26″4, precedendo il russo Alexander Bolshunov, secondo a 3″4. Completa il podio il norvegese Sjur Roethe. Quinto Francesco De Fabiani.

00:02:20, 42 minuti fa