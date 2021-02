Sci di Fondo

Ulricehamn: Carl perde uno sci e cade, miracolo di Sundling per stare in piedi

Sci di fondo - Nella team sprint, sfortunatissima la prima frazionista di Germania I, cui si sgancia uno sci. Cade e per evitarla Jonna Sundling di Svezia II finisce per sciare in retromarcia in discesa, poi riesce a girarsi di nuovo nella giusta direzione, compiendo un miracolo per non cadere.

00:00:12, 29 Visualizzazioni, 2 ore fa