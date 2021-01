Qui dentro ha tenuto banco dal punto di vista sportivo anche la spinosa questione della riapertura degli impianti sciistici, inizialmente prevista per il 7 gennaio e poi spostata a lunedì 18 gennaio dal DPCM attualmente in vigore. A riprova però che il CTS giudica imprudente dare il via all'apertura delle piste c’è la disposizione per i Mondiali di sci alpino in programma a Cortina d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio: da svolgersi a porte chiuse e dunque senza pubblico.