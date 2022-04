Arianna Fontana sarà ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026? Una domanda alla quale non c’è ancora una risposta definitiva, nonostante Una domanda alla quale non c’è ancora una risposta definitiva, nonostante le voci delle ultime settimane che sembravano portare ad una conferma della presenza della campionessa valtellinese tra quattro anni.

E’ stata proprio la stessa Fontana, questa mattina con un post sui propri account social, a tornare sull’argomento e a spiegare chiaramente che nessuna decisione è stata ancora presa e che ci sono ancora molti dettagli da sistemare prima di intraprendere una nuova avventura olimpica.

Il post di Arianna: "L'annuncio ancora non c'è, mercoledì incontro per definire i dettagli. Non partecipo per partecipare ma per vincere"

"Ciaooo!! Negli ultimi giorni ho ricevuto molti messaggi: messaggi di gioia, di incoraggiamento da persone emozionate, perché su vari giornali il titolo recitava Arianna Fontana andrà a Milano/Cortina 2026. Anche se questo mi rende davvero felice, e ringrazio tutti per il supporto è impreciso. NON ho annunciato che parteciperò ai prossimi Giochi Olimpici Invernali.

Nel primo incontro del 5 aprile ho espresso il desiderio di continuare per altri 4 anni e la Federazione e il CONI hanno espresso la loro volontà di sostenermi fino al 2026. Questo è stato il primo passo. Avevamo tutti bisogno di chiarire e iniziare in modo costruttivo. Mercoledì ci sarà un altro incontro in cui discuteremo dell’ambiente attuale, di come proteggere meglio gli atleti e se esisterà o meno un ambiente vincente in futuro. Il diavolo è, ed è sempre stato, nei dettagli. Dobbiamo avere tutto chiaro in modo che ognuno di noi possa concentrarsi sulla propria strada e lavorare in modo efficiente verso Milano Cortina.

48 mesi sembrano tanti ma non c’è tempo da perdere. Siamo già scesi a 41 mesi prima di qualificarci per le Olimpiadi. Ritardare e procrastinare non aiuta, il tempo continua a scorrere. Mi dispiace dover spiegare tutto in modo così dettagliato in questo post ma è importante essere chiari e non creare false aspettative. Nulla è stato concordato; finche non definiamo i dettagli, continuerò a sognare Milano Cortina Come ho detto prima, se sono sulla linea di partenza è perché penso di poter vincere. Se non ci sarò, beh, sapete il perché.. Non partecipo solo per partecipare. Semplice. Non importa cosa, sempre forza Italia… e in questo giorno ancora di più!! ”

