nel terzo appuntamento della stagione ad Almaty l'Italia non riesce a centrare quel traguardo, sfiorandolo, però, anche in questa terza giornata in almeno due occasioni. La finale più attesa era quella dei 500 metri maschili con Pietro Sighel in partenza. L'azzurro ha concluso al quarto posto in una gara combattuta e che ha visto la vittoria del sudcoreano Kim Tae Sung davanti al padrone di casa Denis Nikisha e al connazionale Jang Sungwoo.

L’altro quarto posto è stato quello della staffetta maschile, complice anche una caduta. Il quartetto italiano (Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser) era in lotta anche per le prime posizioni in una gara vinta dal Canada davanti alla Corea del Sud e al Giappone.

Elisa Confortola 7ª nei 1500 m

Da segnalare anche l’ottimo settimo posto nella seconda prova dei 1500 metri femminili di Elisa Confortola, che si è ben comportata, centrando l’accesso alla Finale A. La gara è stata vinta dalla belga Hanne Desmet davanti alla canadese Courtney Sarault e alla tedesca Anna Seidel.

Nei 500 metri, invece, la canadese Kim Boutin ha vinto il duello con l’olandese Suzanne Schulting, mentre al terzo posto ha concluso l’americana Kristen Santos-Griswold. Boutin ha poi festeggiato anche il successo con le compagne di squadra nella staffetta, con il Canada che ha battuto l’Olanda e la Corea del Sud.

