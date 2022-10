Pietro Sighel non delude le aspettative e sblocca l’Italia. Arriva il primo podio della stagione per la squadra azzurra nella tappa d’esordio della Coppa del Mondo di short track a Montreal. Il trentino ha chiuso al terzo posto la finale dei 500 metri, salendo sul podio per la seconda volta individuale in carriera (la terza considerando anche la staffetta) in World Cup. È stata una finale a inseguire per l’azzurro, che è rimasto in quarta posizione per quasi tutto il tempo, sferrando l’attacco decisivo nell’ultimo giro sul canadese Jordan Pierre-Giles. Un sorpasso perfetto a due curve dal termine quello di Sighel, che poi è stato bravissimo a gestire l’arrivo.

Dubois vince la gara davanti a Lee June Seo

Ad

La vittoria è andata al padrone di casa Steven Dubois, che si è messo quasi subito davanti e non ha più lasciato la prima posizione. Alle sue spalle ha chiuso il sudcoreano Lee June Seo, che ha preceduto appunto Sighel, Pierre-Gilles e l’altro canadese Mathieu Pelletier. Sighel era entrato in finale grazie al ripescaggio, dopo che era stato danneggiato nella sua semifinale dal kazako Denis Nikisha, successivamente squalificato. Le occasioni di podio per l’Italia non sono comunque finite, con le due staffette che sono entrambe in finale.

Short Track Coppa del Mondo Montreal 2022: calendario, orari e dove vederla 27/10/2022 ALLE 10:21

Sighel, bis di bronzi mondiali a 21 anni! 3° nei 1000m

Short Track Fontana: "Milano-Cortina 2026? Non è detto ci sia. Mercoledì..." 25/04/2022 ALLE 11:17