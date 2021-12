La pandemia inizia a colpire anche gli sport invernali, entrati ormai nel vivo. L’aumento di casi e le varie restrizioni che stanno imponendo i vari Paesi soprattutto nel Vecchio Continente hanno costretto l’ISU, la Federazione internazionale degli sport sul ghiaccio, a cancellare gli Europei di short track.

La manifestazione continentale era in programma dal 14 al 16 gennaio 2022 a Dresda, in Germania, ma, come riportato in un comunicato, non potrà essere svolta a causa della complicata situazione epidemica che coinvolge restrizioni di viaggio, requisiti di quarantena, problemi di sicurezza e sfide logistiche.

L’ISU in tutti i modi ha provato a cambiare la sede per organizzare in ogni caso la manifestazione, ma, nonostante gli sforzi fatti dalla Federazione Olandese, non è stato possibile spostare l’evento a Dresda.

