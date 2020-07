Dal nostro partner OAsport.it

È stato emesso un nuovo bollettino medico in merito allo stato di salute di Lara van Ruijven, campionessa del mondo in carica sui 500 metri di short track, ricoverata ormai da una decina di giorni all’ospedale di Perpignano a causa di una malattia autoimmune. Le ultime novità affermano che la situazione della ventisettenne olandese è stabile, questo significa che è sempre in terapia intensiva e versa in condizioni critiche.

Van Ruijven, bronzo olimpico con la staffetta a PyeongChang 2018, ha sofferto di emorragie interne dovute proprio al disturbo autoimmune da cui è stata colpita. Nello scorso fine settimana è stata sottoposta a due operazioni d’urgenza, dopo le quali è stata sedata. Da allora la sfortunata atleta è in coma artificiale. La notizia delle sue disavventure ha fatto il giro del mondo e sui social network sono arrivati migliaia di messaggi di supporto, utilizzando gli hashtag #PanterLara e #staystrong.

Si resta in attesa di novità, nella speranza che possano essere positive. In ogni caso, la federazione olandese, che ha comunicato ufficialmente l’accaduto nella giornata di martedì 30 giugno, ha specificato di non attendersi miglioramenti in tempi brevi.

