Short Track

Arianna Fontana, da Torino 2006 a Pechino 2022: tutte le medaglie della leggenda italiana

Olimpiadi invernali Pechino 2022 - Arianna Fontana con l'Argento nei 1500m femminili di short track dei Giochi in Cina è diventata la donna italiana con più medaglie olimpiche in bacheca: 11. Riviviamo uno per puno, i successi della leggenda dello sport italiano.

00:00:48, un' ora fa