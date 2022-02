Arianna Fontana è già nel gotha dello sport italiano. Con è già nel gotha dello sport italiano. Con l’argento nei 1500 , la 3ª medaglia portata a casa in questa stratosferica quinta Olimpiade della sua monumentale carriera, la 31enne fuoriclasse valtellinese è diventata la donna a poter vantare più medaglie olimpiche , nella storia dei Giochi a livello estivo ed invernale. In mix zone ai colleghi del Messaggero e dell’agenzia AGI presenti a Pechino, Arianna fa un bilancio di questa avventura, alternando gioia pura e qualche sassolino e lanciando un messaggio sibillino ai vertici della sua Federazione riguardo a un’eventuale partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

“Sarebbe un sogno: ho iniziato a Torino e chiudere a Milano sarebbe il cerchio perfetto, però altri quattro anni così non ce la posso fare. Vediamo se ci saranno le basi per esserci come atleta”.

"I migliori Giochi della mia vita, è grazie a mio marito Anthony se sono qui con 3 medaglie"

E’ successo davvero di tutto quest’oggi, anche questa è stata una bella finale. Una gara combattuta, tirata, mi sono detta di stare tranquilla. Quando mancavano quattro giri, ho dato tutto. Ho trattenuto tante emozioni che adesso posso lasciare andare, nei prossimi giorni rilascerò tutto quello che ho dentro e avrò modo di dire la mia. Per me questi sono stati Giochi da incorniciare, i migliori della mia vita. ho combattuto in ogni finale. Devo tutto al lavoro fatto, alla testardaggine mia e di mio marito Anthony, ci siamo sempre sostenuti a vicenda quando uno dei due voleva mollare”.

"La più medagliata di tutte? Che orgoglio ma le parole di Gios..."

Essere la più medagliata dello storia dello sport italiano è un orgoglio, essere anche un passo davanti a sportive che hanno fatto la storia è per me un orgoglio e un onore. Se proseguirò o continuerò? Non so se potrò continuare, perché per poter essere qui sono stata costretta ad andarmene dall’Italia. Non sono voluta rimanere sotto le regole della Federazione, perché sapevo che non poteva funzionare per me. Dopo l’uscita del Presidente Gios in cui ha detto che faranno di tutto per avermi a Milano-Cortina a patto che resti sotto le regole federali, non lo so. Mettere quel puntino non dà buone speranze...”.

"Ho perdonato certi atteggiamenti dei maschi ma non dimentico"

La battuta finale in questa giornata gloriosa per lo Short Track italiano e storica per lei è sul bullismo che Fontana ha sofferto in passato:

“I maschi li ho già perdonati da tempo, poi era solo uno ha che ha continuato ad attaccarmi sul ghiaccio. Tutti fanno errori, io certe cose le ho perdonate da tempo ma non dimentico. Se è uno dei quattro medagliati di oggi? Sì”.

