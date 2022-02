Short Track

Arianna Fontana dopo l'oro nei 500 a Pechino 2022: "Ho i brividi. E i miei Giochi non sono finiti"

SHORT TRACK - Arianna Fontana dopo la medaglia d'oro nei 500 metri con una pazzesca rimonta e che la consegna all'immortalità, racconta ai microfoni di Valentina Marchei le sue emozioni e le sue sensazioni: "Sul traguardo ho urlato tutta la rabbia che avevo in corpo. L'incidente? Ho benedetto il fischio, non volevo un deja-vù come a Sochi. La 10ª medaglia e i record? Non è ancora finita".

