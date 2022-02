Short Track

"Fate festa anche per me!" Arianna Fontana esulta su Zoom coi suoi famigliari in Italia e negli USA

SHORT TRACK - Non sono potuti essere in tribuna a causa del Covid ma ad Arianna Fontana non è certo mancato il tifo dei suoi famigliari e cari. E dopo lo storico oro nei 500 metri che la consolida leggenda assoluta della disciplina, la 31enne valtellinese ringrazia i suoi famigliari a Berbenno di Valtellina e negli Stati Uniti.

00:01:42, 8 minuti fa