"Come te nessuno mai". Arianna Fontana si prende la medaglia d'argento nei 1500 metri (dopo l'oro nei 500) e supera Stefania Belmondo come donna italiana più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici. all-time nella storia italiana ai giochi olimpici. Davanti a lei, solo Edoardo Mangiarotti. Arianna Fontana si prende la medaglia d'argento nei 1500 metri (dopo l'oro nei 500) e supera Stefania Belmondo come donna italiana più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici. 11 medaglie per lei , di cui due d'oro, quattro d'argento e cinque di bronzo. La regina dello Short Track. Inoltre, con questo podio, Arianna diventa la seconda medagliatanella storia italiana ai giochi olimpici. Davanti a lei, solo Edoardo Mangiarotti.

Tre medaglie a Pechino 2022, la regina dello Short Track

La Fontana era già entrata nella storia dello short track con la staffetta mista a squadre (competizione inedita ai Giochi). Il quartetto targato Martina Valcepina, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli era riuscito a strappare una storica medaglia d'argento , la prima assegnata in questa specialità olimpica. Qualche giorno dopo, la nativa di Sondrio è stata capace di ripetersi nella sua gara: i 500 metri. Oggi, invece, ha messo la ciliegina sulla torta con fantastico secondo posto nei 1500. Nella storia degli sport del ghiaccio, solamente la pattinatrice olandese Ireen Wüst vanta più podi rispetto all’azzurra: 13.

Nella graduatoria dei plurimedagliati nei Giochi Olimpici invernali, come recitano le stats di Max Ambesi, Fontana occupa ora la quinta posizione preceduta da Marit Bjørgen (15, sci di fondo), Ole Einar Bjørndalen (13, biathlon), Ireen Wüst (13, speed-skating) e Bjørn Dæhlie (12, sci di fondo). Se, invece, si ragiona sugli eventi individuali, le medaglie ammontano a 7, così come quelle di Stefania Belmondo. Nella lunga storia dei Giochi Olimpici invernali, solamente Marit Bjørgen (10, sci di fondo), Ireen Wust (10, speed-skating), Ole Einar Bjørndalen (9, biathlon), Bjørn Dæhlie (8, sci di fondo), Kjetl Andre Aamodt (8, sci alpino) e Claudia Pechstein (8, speed-skating), hanno ottenuto più podi in eventi individuali. La 31enne di Sondrio è diventata la terza atleta nella storia dopo i fondisti norvegesi Bjørn Daehlie e Marit Bjørgen a salire sul podio almeno tre volte in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici invernali.

Medaglie alle Olimpiadi invernali

ATLETA MEDAGLIE Marit Bjørgen (Norvegia) 15 Ole Einar Bjørndalen (Norvegia) 13 Ireen Wüst (Olanda) 13 Bjørn Dæhlie (Norvegia) 12 Arianna Fontana (Italia) 11

Quattro edizioni a medaglia nella stessa disciplina

Fontana, inoltre, è solo l'ottava atleta nella storia dei Giochi Olimpici capace di salire sul podio in almeno quattro edizioni nello stesso evento individuale. In passato, l’impresa è stata centrata anche da:

6 – ZOEGGELER Armin (slittino, singolo maschile)

5 – WUST Ireen (speed skating, 1.500)

5 – HACKL Georg (slittino, singolo maschile)

5 – PECHSTEIN Claudia (speed skating, 5.000)

4 – AAMODT Kjetl Andre (sci alpino, supergigante)

4 – DE JONG Bob (speed skating, 10.000)

4 – KRAMER Sven (speed skating, 5.000)

