Difficile trovare altri aggettivi per Arianna Fontana, leggenda dello short track, dello sport italiano e delle Olimpiadi invernali. Alle Olimpiadi di Pechino 2022, Arianna conquista la medaglia d'Argento nei 1500m femminili alle spalle della coreana Choi e battendo la favoritissima olandese Schulting in un finale al fotofinish per soli 3 millesimi.

Arianna Fontana sale così a quota 11 medaglie Olimpiche conquistate, staccando Stefania Belmondo e diventando così l'azzurro con più medaglie nella storia. Arianna è leggenda.

