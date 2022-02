Arianna Fontana è l'italiana in attività più decorata alle Olimpiadi Invernali. E . E a Pechino 2022 non vuole fermarsi di certo . L'azzurra è una delle più grandi atlete di sempre nello short track e punta a continuare a scrivere la storia in questa disciplina.

new entry del programma olimpico), anch'esse con la speranza di salire sul podio, nel caso delle donne di riconfermarsi. La portabandiera dei Giochi Olimpici 2018 si presenta tra le favorite per una medaglia nei 500 m - specialità in cui cerca di difendere il titolo olimpico e in stagione ha conquistato la coppa di specialità -, nei 1000 m e nei 1500 m. Inoltre guida la nazionale italiana nelle staffette femminile e mista (quest'ultimadel programma olimpico), anch'esse con la speranza di salire sul podio, nel caso delle donne di riconfermarsi.

Arianna Fontana: "Sono carica, pronta a battagliare"

Quando gareggia Arianna Fontana a Pechino 2022?

Sabato 5 febbraio: 500 m femminile - batterie (ore 12:00 italiane)

Sabato 5 febbraio: staffetta mista - quarti di finale (ore 13:23 italiane)

Sabato 5 febbraio: staffetta mista - ev. semifinali (ore 13:53 italiane)

Sabato 5 febbraio: staffetta mista - ev. finale A (ore 14:26 italiane )

) Lunedì 7 febbraio: 500 m femminile - ev. quarti di finale (ore 12:30 italiane)

Lunedì 7 febbraio: 500 m femminile - ev. semifinali (ore 13:13 italiane)

Lunedì 7 febbraio: 500 m femminile - ev. finale A (ore 13:46 italiane)

Mercoledì 9 febbraio: 1000 m femminile - batterie (ore 12:44 italiane)

Mercoledì 9 febbraio: staffetta femminile - semifinali (ore 13:45 italiane)

Venerdì 11 febbraio: 1000 m femminile - ev. quarti di finale (ore 12:00 italiane)

Venerdì 11 febbraio: 1000 m femminile - ev. semifinali (ore 12:55 italiane)

Venerdì 11 febbraio: 1000 m femminile - ev. finale A (ore 13:43 italiane)

Domenica 13 febbraio: staffetta femminile - ev. finale A (ore 12:44 italiane)

Mercoledì 16 febbraio: 1500 m femminile - quarti di finale (ore 12:30 italiane)

Mercoledì 16 febbraio: 1500 m femminile - ev. semifinali (ore 13:15 italiane)

Mercoledì 16 febbraio: 1500 m femminile - ev. finale A (ore 14:18 italiane)

Quante medaglie ha vinto alle Olimpiadi?

Arianna Fontana ha conquistato otto medaglie in carriera alle Olimpiadi Invernali: all'oro nei 500 m a PyeongChang 2018 vanno sommati due argenti e cinque bronzi. Con un podio a Pechino 2022 la valtellinese diventerebbe l'atleta più medagliata in assoluto nello short track nella rassegna a cinque cerchi.

In più, la pattinatrice azzurra è a meno due dal primato nazionale di medaglie alle Olimpiadi Invernali, che al momento appartiene all'ex fondista Stefania Belmondo (10, tripartiti in due ori, tre argenti e cinque bronzi).

A quante Olimpiadi ha partecipato Arianna Fontana?

Per Arianna Fontana, quella di Pechino 2022 è la quinta edizione delle Olimpiadi Invernali. La portabandiera di PyeongChang 2018 ha debuttato a Torino 2006 con un bronzo nella staffetta femminile, stesso metallo ottenuto quattro anni dopo a Vancouver nei 500 m. Nelle due kermesse successive sono arrivate tre medaglie: un argento e due bronzi a Sochi 2014 e un colore diverso per medaglia in Corea del Sud, con lo straordinario oro nei 500 m. La valtellinese può andare a segno per le quinte Olimpiadi consecutive e per la quarta volta di fila nella distanza più breve.

Quanti anni ha?

Arianna Fontana ha 31 anni e lo scorso novembre è diventata l'atleta più longeva a vincere in Coppa del Mondo. Tuttavia, salvo intoppi, l'azzurra ha intenzione di proseguire nella sua carriera professionistica fino alla prossima edizione delle Olimpiadi Invernali, Milano-Cortina 2026, per chiudere il cerchio nella propria patria, laddove ha partecipato per la prima volta alla rassegna a cinque cerchi.

