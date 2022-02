Quattordicesima medaglia per l'Italia che eguaglia il record di Albertville del 1992 (dove però gli Ori furono 4), secondo miglior risultato di sempre per numero di medaglie. Dopo 20 anni dunque, argento Salt Lake City, la staffetta maschile torna a conquistare una medaglia Olimpica.

Ad

Fontana: "Dispiace, pensavo di avere la medaglia: ma non è finita..."

Pechino 2022 Arianna Fontana in finale in rimonta: rivivi la sua semifinale UN' ORA FA

La gara

Gara super tattica che si accende nel finale, coi nostri Azzurri sempre in fondo a controllare la situazione. Canada e Corea del Sud accelerano improvvisamente, la Cina cerca di rimanere in scia ma in un cambio un atleta di casa scivola a terra perdendo completamente contatto e dunque vedendo sfumare ogni possibilità di medaglia.

E così, mentre Canda e Corea si giocano il metallo più prezioso, Italia e Russia cominciano a battagliare ferocemente per l'ultimo posticino del podio. Il finale è elettrizzante, con un finale thrilling dove il nostro Pietro Sighel a spuntarla sul russo di soli 9 millesimi con un fotofinish per un'esultanza senza freni dopo la decisione dei giudici.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello short track

Pechino 2022 Fontana schiva una caduta ed è in semifinale: rivivi la gara 2 ORE FA