Short Track

Olimpiadi invernali Confortola spinto e ripescato per la finale dei 1500m

Pechino 2022 - Yuri Confortola ripescato per la finalissima dei 1500m maschili short track dopo che l'atleta azzurro era stato buttato fuori in semifinale mentre si trovava in seconda posizione. VAR e decisione giusta, che ripesca l'Azzurro in vista della finalissima di mercoledì 9 febbraio alle 14:20.

00:03:38, un' ora fa