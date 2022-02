Arianna Fontana; l’atleta azzurra più medagliata di questi Giochi e – più in generale - Andrea Gios che, in una conferenza in cui ha tirato le somme della spedizione, ha confermato come i rapporti siano gelidi, tanto che i due non si parlano dal 12 ottobre. ; l’atleta azzurra più medagliata di questi Giochi e – più in generale - della storia delle Olimpiadi (11 medaglie meglio di Stefania Belmondo) , leggenda vivente dello short track e dello sport italiano; ci sarà a Milano-Cortina 2026? La domanda è all’ordine del giorno e la speranza è che la fuoriclasse di Berbenno chiuda il cerchio iniziata a Torino nel 2006 ma perché ciò accada è necessario riallacciare la frattura fra Arianna – e l’allenatore e marito Anthony Lobello - e la FISG rappresentata dal presidenteche, in una conferenza in cui ha tirato le somme della spedizione, ha confermato come i rapporti siano gelidi, tanto che i due non si parlano dal

"Il 19 marzo ci saranno le elezioni e sarà rinnovato il Consiglio federale, poi ci sarà un mese di riunioni in tutti i settori tecnici per definire il programma e ci sarà anche la questione Fontana Arianna è un patrimonio della nostra Federazione e non vogliamo dilapidarlo. L’incontro si farà, non c’è chiusura da parte mia. Se ha bisogno di andare all’estero, saremo i primi a cercare una squadra che la ospiti. Ma se il nodo è la questione del marito che deve diventare l’allenatore della Nazionale, non possiamo accettarlo”.

"Olimpiade straordinaria, Lobello miglior tecnico per Fontana ma non per tutta la squadra"

“Abbiamo fatto un’Olimpiade straordinaria – prosegue Gios - al di là di ogni aspettativa. I ragazzi hanno sorpreso anche me: le aspettative erano importanti ma 7 medaglie, di cui due d’oro, è più di quello che si aspettava. Fontana è stata messa nelle condizioni che noi riteniamo ottimali per poter svolgere la sua attività nel modo migliore in relazione alle sue esigenze personali e alle richieste del marito, senza che ci fossero ripercussioni negative sul gruppo. E mi pare che i risultati ci diano ragione: Arianna si è presentata in ottima forma come la squadra. La Fisg si è assunta tutte le spese della preparazione di Arianna, Lobello ci ha presentato un programma e lo abbiamo assecondato. Non ho nulla contro il fatto che Lobello sia l’allenatore della Fontana, è anche il miglior allenatore per lei, ma non crediamo che Lobello sia la figura giusta per allenare tutta la squadra, questo è l’unico punto inderogabile perchè ho altri 18 atleti da allenare e sono il nostro patrimonio e aiutano Arianna ad allenarsi al meglio”.

"Caduta in allenamento? E’ successo 3 anni fa ma Arianna non saluta i ragazzi"

Quell’esternazione è stata l’unica nota stonata. Ci siamo abituati, è dal 2006 che attacca la Federazione. E’ nel suo carattere ed è anche un aspetto della sua forza. Ma questa accusa è inaccettabile, sono i maschi che hanno pattinato con lei e che per anni le hanno fatto da sparring partner, di sicuro negli ultimi sei mesi, aiutandola a crescere. E’ un episodio che è successo tre anni fa, siamo stati informati subito, Sanfratello (segretario della Federazione, ndr) ha parlato con i ragazzi. Ma era un episodio di allenamento, che succede molto spesso, nelle simulazioni di gara. Per noi la questione era chiusa. E dopo tre anni Arianna è andata in Ungheria, è tornata e si è allenata negli ultimi sei mesi con questi ragazzi. Questa sua uscita ha distrutto il clima all’interno della squadra. Arianna non saluta i ragazzi, si è allenata con le squadre straniere. Lei è una campionessa straordinaria, vorrei che fosse anche una leader. Durante un’Olimpiade non si fa una dichiarazione del genere. Queste rotture sono negative”. Gios è anche tornato sulle accuse di “sabotaggio” in allenamento mosse da Arianna Fontana ai ragazzi: “”.

